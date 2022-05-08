بقلم: محمد عبيد الله

بروكسل (زمان التركية) – يبدو أن القوى السياسية الفاعلة في تركيا قررت أن تستغل هي الأخرى قضية “اللاجئين السوريين”، لكن كأداة للتأثير على السياسة الداخلية هذه المرة، بعدما استغلهم زعيم حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة الخارجية طيلة عقد من الزمن.

أدى الخلاف المتزايد حول سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه اللاجئين إلى اندلاع نزاع غير مسبوق بين وزير الداخلية سليمان صويلو الذي يحاول الحفاظ على مكانته داخل الحزب الحاكم من خلال استخدام خطابات قومية-إسلاموية وزعيم حزب “الظفر” اليميني المتطرف، الذي أسسه حديثًا أوميت أوزداغ، الذي يسعى إلى الانخراط بفعالية في السياسة الداخلية عبر تركيز خطابه على مشكلة اللاجئين المتفاقمة.

وزير الداخلية وصف أوزداغ خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس على قناة (تي جي آر تي) التركية، بأنه “أقل من حيوان.. عميل للاستخبارات الأجنبية”، وذلك لانتقاده الشديد لسياسة اللاجئين التي تتبعها الحكومة.

اتهم صويلو أوزداغ بالمبالغة في التهديد الذي يشكله ملايين اللاجئين، معظمهم من السوريين، تجاه اقتصاد تركيا ونسيجها الاجتماعي، زاعمًا أنه من رجال الملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذي يحمله النظام التركي مسؤولية الأزمات التي يواجهها.

بعد مهاجمة صويلو الشرسة له بألفاظ غليظة، دعا أوزداغ الوزير إلى مواجهته أمام مقر وزارة الداخلية في أنقرة يوم الجمعة الماضي، لكنه قوبل بتدخل الشرطة أثناء محاولته إصدار بيان صحفي أمام الوزارة، مما دفعه للقول: “عندما تنتهي وظيفتك الرسمية -يا صويلو- سيتم اعتقالك.. أنت أعظم مجرم في جمهورية تركيا”، في إشارة منه إلى اتهامات تجارة المخدرات الموجهة للوزير.

بعد تأسيس حزبه “الظفر”، منشقًا عن حزب الخير القومي، انضم أوزداغ إلى قادة المعارضة الذين تعهدوا بإعادة حوالي 3.7 مليون مهاجر سوري من تركيا إلى بلادهم، في ظل موجة “كراهية الأجانب” المتصاعدة في المجتمع التركي بسبب دورهم في ارتفاع معدل البطالة والاقتصاد المتدهور في البلاد.

ومن ثم أعلن أوزداغ عبر تغريدة على تويتر أنه من كلف وموّل الفليم القصير بعنوان “الاحتلال الصامت” الذي أحدث ضجة كبيرة مؤخرًا، ويلفت الانتباه إلى مشكلة اللاجئين في تركيا، ويزعم أن اللاجئين السوريين سوف يسيطرون على تركيا في المستقبل القريب، علمًا أن عدد مشاهدته في موقع يوتيوب اقترب من 4 ملايين.

ومن المفارقة أن أميت أوزداغ المناهض للاجئين ينتمي إلى عائلة داغستانية في منطقة القوقاز هاجرت من بلادها إلى تركيا هروبًا من القمع الروسي، كما أنه ولد في العاصمة اليابانية طوكيو في عام 1961 حيث كان والده موظفًا هناك.

أردوغان يستجيب

بعد أن شبه دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم، الهجرة غير المنضبطة بـ”الاحتلال”، بدأ الرئيس أردوغان يتحدث للمرة الأولى عما سماه “العودة الطوعية” للمهاجرين السوريين من تركيا إلى بلادهم.

أعلن أردوغان في 3 مايو أن حكومته أطلقت الاستعدادات من أجل إعادة حوالي 1 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم بناء على رغبتهم، رغم أنه كان يرفض في مارس الماضي مطالبات المعارضة بعودة السوريين، واصفًا إياهم بـ”المهاجرين” وتركيا المستضيفة لهم بـ”الأنصار”، مما يكشف حجم الضغوط التي أحدثها زعماء الأحزاب المناهضون لسياسة الهجرة.

مؤخرًا أعلن الكاتب والصحفي عبد القادر سيلفي أن أردوغان يرغب في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لتسوية الخلاف بينهم، ما قد يعني أن إعادة اللاجئين قد يصب في هذا الاتجاه. لكن وبحسب سيلفي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسمح باستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين، لأنه لا يريد أن يتصل الأسد بأي دولة، وخاصة تركيا، إلا عن طريق روسيا.

أزمة طبيعية أم مختلقة

هناك تساؤلات عما إذا كان تفاقم أزمة اللاجئين مع اقترب موعد الانتخابات في عام 2023 أمرًا طبيعيًّا يعبر عن مشاكل حقيقية تواجهها تركيا وشعبها، أم هناك أطراف سياسية تسعى من وراء إثارتها تحقيق أغراض معينة.

هذه التساؤلات منطقية إذا علمنا مراحل تطور الصراع السياسي لتاريخ تركيا الحديث، خاصة خلال العقدين الأخيرين الذين حكم فيهما حزب أردوغان بشكل منفرد ودون انقطاع؛ حيث إن تنظيم أرجنكون / الدولة العميقة الذي يرى ويقدم نفسه “مالكًا” للدولة في تركيا، ويفعل كل شيء دون النظر إلى موافقته أو مخالفته للدستور والقانون، أقدم على استخدام كل الوسائل لهدم حكومة أردوغان في عقدها الأول، لكنه باء بفشل ذريع بفضل “حصن الصين” الذي شكله الديمقراطيون المتمحورون حول حزب العدالة والتنمية في ذلك الوقت.

ولما أدرك استحالة نجاح مهمته في ظل التحالف بين أردوغان والديمقراطيين، اتجه تنظيم أرجنكون إلى الإيقاع بين الطرفين، فنجح بشكل أو بآخر في إخراج الديمقراطيين من المعادلة، ليصبح الحليفَ الجديد لأردوغان اعتبارًا من العقد الثاني لحكمه (2012).

تنظيم أرجنكون فتح كل أبواب الدولة لأردوغان لتمكينه من هزيمة حلفائه الديمقراطيين القدماء، باعتبارهم “الأعداء الحقيقيين لوجوده وبقائه”، معتقدًا أنه سوف يسترد الدولة منه بكل سهولة في وقت لاحق. لكن تنظيم أرجنكون بدأ يلاحظ أنه أخطأ في حساباته؛ حيث إن أردوغان استطاع فعلا التخلص من حلفائه القدماء، بمن فيهم حركة الخدمة، بفضل تحالفه الجديد مع هذا التنظيم، لكنه رفض تسليم الدولة له بعد السيطرة عليها، ومن هنا بدأ صراع جديد بين أركان هذا التحالف القائم على المصالح المتبادلة.

أردوغان أثبت خلال تجربته الممتدة لأكثر من عقدين أنه ليس لاعبًا سهلاً، وقد تعرف، بحكم مسيرته مع هذا التنظيم الإجرامي، على أساليب سياسية خارج القنوات المعتمدة رسميًا للبقاء في السلطة أو استردادها بعد فقدها. وأفضل مثال على ذلك استعادته الحكومة المنفردة في عام 2015 بعدما خسرها، بفضل توظيف الإرهاب، كما رصد تقرير وحدة الاستخبارات التابعة للاتحاد الأوروبي الذي كشفت عنه النسخة التركية لموقع “أحوال تركية” في عام 2021، بالإضافة إلى نجاحه في نقل تركيا إلى النظام الرئاسي بفضل “الانقلاب المدبر” و”الحروب” التي خاضها في سوريا وعموم المنطقة بعد إعادة تصميم الجيش على مقاسه.

لذلك هناك عديد من المحللين السياسيين يرون أن أردوغان نفسه من يثير قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأنه سيعمل على توسيع نطاقها لتشهد البلاد أحداثًا مجتمعية تجاه السوريين، ليتذرع بها ويعلن حالة الطوارئ لإجراء انتخابات 2023 في ظلها، بهدف ضمان البقاء في السلطة، بعدما تضاءلت فرص الفوز بالطرق الديمقراطية جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية.

لكن هناك احتمال آخر وهو أن خصوم أردوغان من تنظيم أرجنكون هم من يثيرون أزمة اللاجئين لتوظيف موجة الغضب المتصاعدة في الشارع في تضييق الخناق عليه قبيل الانتخابات الحاسمة باعتباره مسؤولا عن سياسة اللاجئين المتبعة.

هل سيعيد التاريخ نفسه؟

هذا الاحتمال قد يكون أقرب إلى الواقع إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأساليب التي اتبعها التنظيم لتحقيق أغراضه السياسية خلال تاريخه الطويل، منها الدور الذي لعبه في أحداث “بوغروم إسطنبول” أو أعمال شغب إسطنبول العنصرية الشهيرة التي وقعت في 6-7 أيلول 1955 وأدت إلى تسارع وتيرة هجرة اليونانيين من تركيا، وعلى وجه الخصوص من إسطنبول.

فقد انخفض عدد السكان اليونانيين في تركيا بعد الأحداث من 119.822 شخصًا في عام 1927 إلى حوالي 7.000 في عام 1978؛ وانخفض عدد السكان اليونانيين في إسطنبول فقط من 65.108 إلى 49.081 شخصًا بين الأعوام 1955 و1960. وتكشف المعطيات التي نشرتها وزارة الخارجية التركية عام 2008 أنّ العدد الحالي من المواطنين الأتراك من أصل يوناني يتراوح ما بين 3.000-4.000.

وقد أدلى الفريق أول متقاعد “صبري يِرْمي بَشْ أوغلو”، المتهم بالانتماء إلى تنظيم أرجنكون، باعترافات رهيبة فيما يتعلق بأساليب الحرب النفسية التي اتبعها تنظيم أرجنكون، وذلك في لقاء أجري معه عام 1991، حيث أكد الجنرال قائلاً: “أحداث بوغروم إسطنبول كانت من تدبير وحدة العمليات الخاصة.. إنها كانت أعمالاً منظّمة رائعة مدروسة جيدًا، وحققت أهدافها المرجوة منها فعلاً. أسألكم: ألم يكن هذا عملاً منظمًا رائعًا؟!”.

ونظرًا للأخذ والعطاء بينه وبين وتنظيم أرجنكون، فإن زعيم حزب الظفر أوميت أوزداغ يتحرك بأغلب الاحتمال في إطار خطة التنظيم العامة الرامية إلى استرداد الدولة من أردوغان.

وهناك عامل آخر قد يكون مؤيدًا لهذا الرأي وهو أن أردوغان بدأ يتخذ مواقف قريبة من حلف شمال الأطلسي – الناتو والاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 أبريل، الأمر الذي يتعارض مع موقف تنظيم أرجنكون المؤيد لروسيا.

كل هذه التطورات تضع تركيا مجددًا على صفيح ساخن قبيل الانتخابات القادمة التي يحملها كل الأوساط السياسية دلالة خاصة لتزامنها مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، خاصة في ظل لاعبين عزموا على استخدام كل وسيلة مهما كانت للفوز والبقاء في السلطة.

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