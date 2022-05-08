أنقرة (زمان التركية) – أعلن الجيش الأوكراني استهداف سفينة حربية روسية أخرى في البحر الأسود، بواسطة طائرة تركية بدون طيار من نوع “بيراقدار”.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر، مقطع فيديو لبيراقدار وهي تقصف سفينة “Serna” الروسية وتتسبب في إغراقها.

وقال البيان متهكما “العرض التقليدي لأسطول البحر الأسود الروسي في 9 مايو من هذا العام سيقام في قاع البحر بالقرب من جزيرة الأفعى”.

ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة التي تعرضت للقصف.

ووفقًا لبيانات شركة Rosoboronexport لتصدير الأسلحة الروسية، تُعرَّف السفينة من فئة Serna بأنها “سفينة إنزال سريع” قادرة على حمل حمولات تصل إلى 45 طنًا. في زمن الحرب، يمكن استخدام السفينة للهبوط على الشاطئ للمركبات العسكرية والقوات.

يذكر أن أوكرانيا اشترت أول طائرة بدون طيار تركية طراز بيراقدار في عام 2019 ودمرت بواسطتها مدفع هاوتزر D-30 لأول مرة في أكتوبر الماضي، وذلك باستخدامه ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس.

ويقال إن بيراقدار استُخدمت كأداة إلهاء أثناء غرق السفينة الرئيسية للبحرية الروسية، موسكفا، الشهر الماضي.