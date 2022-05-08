أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

أثناء تواجدها في حي “جاميكيبر” بولاية آيدن غرب تركيا، وجهت السائحة التركية إهانات للرئيس أردوغان وللدولة التركية، حيث وصفت تركيا بـ”الدولة الإرهابية”، كما سبت أردوغان.

وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت المرأة المغربية.

يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص في تركيا بتهمة إهانة أردوغان، وحُكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.