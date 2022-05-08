أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة التركية ترحيل 192 مهاجرا أفغانيا غير شرعي من البلاد، وتم الكشف عن عدد من تم ترحيلهم إلى بلدانهم منذ مطلع العام.

وذكرت السلطات أن قوات الدرك وبتنسيق مع إدارة الهجرة الإقليمية، ألقت القبض على 192 مهاجرا أفغانيا في تواريخ مختلفة بإسطنبول، بعد أن دخلوا إلى تركيا بشكل غير قانوني.

المهاجرين الأفغان، تم ترحيلهم إلى كابول على متن رحلة الخطوط الجوية الأفغانية أريانا.

وأشارت السلطات إلى أنه تم ترحيل ما مجموعه 27296 مهاجرا غير نظامي بين 1 يناير و 6 مايو في جميع أنحاء اسطنبول، تم ترحيل 8964 منهم مباشرة من اسطنبول إلى بلدانهم؛ فيما تم نقل 14 ألفاً و 169 مهاجراً غير نظامي إلى مراكز الترحيل في المحافظات الأخرى من أجل تنفيذ إجراءات الترحيل.

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنتها مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، فإنه اعتبارًا من 28 نيسان / أبريل 2022، هناك 3 ملايين 762 ألفًا و 686 سوريًا تحت الحماية المؤقتة في تركيا. 50 ألف و 639 من هؤلاء يقيمون في مراكز الإيواء المؤقت.

ووفقًا للبيان نفسه، يعيش مليون و 417 ألف و 997 أجنبيًا في تركيا بتصريح إقامة.

وكان الرئيس أردوغان أعلن مؤخرا انه سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري بشكل “طوعي”.