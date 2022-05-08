أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس غرفة المخابز بمدينة أنقرة، جورسال ألنياشيك، فرض زيادة قيمتها 25 قرشا في سعر رغيف الخبز بالمدينة.

وأوضح ألنياشيك يوم السبت، أن سعر رغيف الخبز ارتفع عقب هذه الزيادة إلى 3 ليرات.

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن مؤخرا أن الزيادة في أسعار منتجات الخبز والمعكرونة والطحين والبرغل والحبوب ستستمر حتى الأشهر الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار القمح.

وحسب البنك المركزي، فإن زيادة القمح ستؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب، وخاصة الخبز، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التضخم الاستهلاكي بمقدار 17 نقطة.

بلغ معدل التضخم النقدي في تركيا نحو 70 بالمئة.

جدير بالذكر أن الصراع الروسي الأوكراني أسفر عن أسعار القمح المحلي بنحو 28.3٪ خلال الفترة بين بين 23 فبراير و18 أبريل. وتشير التقديرات الفنية إلى أن ارتفاع أسعار القمح المحلي بنسبة 10 في المائة يعكس تضخم حبوب الخبز الاستهلاكية بنحو 6 نقاط مئوية خلال فترة 4 أشهر.