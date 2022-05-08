أنقرة (زمان التركية) – يشير استطلاع رأي حديث إلى فقدان ثلثي الناخبين الأتراك الثقة في قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على إصلاح الوضع الاقتصادي، في ظل أزمة التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة.

وعلى ضوء المشكلات الاقتصادية التي تشهدها تركيا أجرت مؤسسة متروبول للأبحاث استطلاعا للرأي حول الثقة في قدرة الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي.

رئيس مؤسسة متروبول، أوزر سنجار، نشر نتائج استطلاع الرأي عبر تغريدة على تويتر.

تشير النتائج إلى فقدان 66.2 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الثقة في قدرة الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي.

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي أن ستة من كل عشرة ناخبين يرون أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لن يتمكن من حل المشكلات الاقتصادية.

وأفاد 39 في المئة من المشاركين أن أردوغان قادر على حل المشكلات الاقتصادية الحالية، بينما أكد 59 في المئة من المشاركين أن أردوغان لن يتمكن من حل المشكلات الاقتصادية العالقة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع معدلات التضخم لنحو 70 بالمئة على الصعيد السنوي، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم بلغت 156.86 في المئة على الصعيد السنوي.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي سجل النقل والمشروبات غير الكحولية والأغذية ومستلزمات المنزل ارتفاعا كبيرًا.