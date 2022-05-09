القاهرة (زمان التركية)ــ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، عن استهجانه التام ورفضه الشديد لاي تصريحات أو مواقف إسرائيلية يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

كما أبدى أبو الغيط رفضه “أي محاولة انتهاك للوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، الذي يقصر حق الصلاة فيه على المسلمين فقط”.

وحذر أمين عام الجامعة العربية من “إشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن الحديث عن أية سيادة اسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد او يعترف به احد

وأضاف البيان أن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، قال يوم الأحد بشكل غير مباشر إنه يرفض الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، وذكر أن “القدس الموحدة” هي عاصمة إسرائيل.