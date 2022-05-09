أنقرة (زمان التركية) – أثار تداول مشروبات كحولية خلال مهرجان كوزلو الموسيقي بولاية زونجولداك حالة من الجدل في تركيا، فيما دافع قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم عن المهرجان ورفض الانتقادات.

وعاد المهرجان من جديد هذا العام في بلدة كوزلو بمشاركة محبي العديد من المغنيين الأتراك كفرقة مانجا وإمرة أيضن ونيازي كويوزنجو وهايكون جابكين وبنهاني وساجوبا كازمر.

وفي رد منه على هذه الانتقادات أفاد رئيس شعبة العدالة والتنمية في كوزلو، علي بكتاش، أن الأمر لا يشكل مشكلة طالما أنه ليس بالوضع الذي يزعج المجتمع.

أضاف قائلا: “تلك الشركات تقوم بتوظيف المئات وتدفع تأمينات وضرائب. لا يحق لنا رفض طريقة معيشة أحد، فنحن نعيش في بلد حر”.

وأضاف بكتاش أنه سبق تنظيم المهرجان بالعام الماضي ولم تحدث أي مشكلات آنذاك.

واعتبر أن: “هذه الانتقادات سياسية تماما، بل وربما أن مثيرها يحتسون المشروبات الكحولية كل مساء ويتحدثون عن الأمر لمجرد إثارة الجدل. هناك بعض العقليات المتعصبة في هذا البلد ومهما قدمت لهم فلن تنال إعجابهم. المتعصبون أناس خطيرون للغاية”.