أنقرة (زمان التركية) – اضطرت بعض المتاجر في تركيا لوضع أجهزة إنذار على منتجات البشرة وخاصة “واقي الشمس”، معا للسرقة بعد غلاء الأسعار بشكل كبير.

انضم “واقي الشمس” إلى السلع التي شهدت زيادة كبيرة في تركيا مؤخرا تزامنا في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

“واقي الشمس” وصل سعره في المتاجر إلى 400 ليرة تركية للعبوة الواحدة، مما أجبر أصحاب المتاجر على وضع أجهزة إنذار عليه.

يذكر أن المتاجر أيضا تضع أجهزة إنذار على سلع مثل زيت عباد الشمس، بعد أن تم تسجيل عدد من حالات السرقة له.

جدير بالذكر أن زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات كان يتراوح سعرها بين 35 و40 ليرة، غير أنها ارتفعت إلى 120 و150 ليرة بفعل الزيادات المتعاقبة خلال العامين الماضيين منذ بداية جائحة كورونا وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعقب بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مثلما حدث في الوقود والطاقة ليرتفع سعر زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات إلى 200 و250 ليرة.