أنقرة (زمان التركية) – وجه البرلماني عن الحزب الديمقراطي، جمال إنجينيورت، انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

انتقادات إنجينيورت جاءت تعليقا على تغير موقف الرئيس أردوغان بشأن اللاجئين السوريين، حيث كان يصر على بقائهم في تركيا ويرفض كل دعوات ترحيلهم، ثم تراجع وقال سنعيدهم، قائلا: “سنرحل مليون منهم بشكل طوعي”.

إنجينيورت قال إن اللاجئين أصبحوا مشكلة أمن قومي، ويهددون الحياة والممتلكات، حتى بات النساء والأطفال غير قادرين على الخروج من منازلهم، لذلك يجب طردهم من تركيا.

وأضاف النائب التركي: “سيدي الرئيس … هؤلاء اللاجئون يهاجمون الآن شرفنا وكرامتنا، إنهم يهربون المخدرات والنساء”.

وأنهى إنجينيورت تصريحاته قائلا: “ما الذي تغير عندما قلت إنك ستعيد مليون سوري؟ هل سنتصارع مع أفكارك المتغيرة كل يوم؟ بصفتنا الحزب الديموقراطي، نعد بأن نطرد اللاجئين من هذا البلد”.