أنقرة (زمان التركية) – أدلى السياسي الإيراني المحافظ مهدي طيب، شقيق رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية بالحرس الثوري الإيراني، بتصريح مثير للجدل حول قصف مواقع تابعة للجيش التركي في العراق.

وأكد طيب أن إيران هي من تقف وراء استهداف المواقع العسكرية التركية في العراق.

ويظهر التسجيل الصوتي المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لقناة ایران انترناشونال توجيه الطيب انتقادات للعمليات العسكرية التي تشنها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، مشيرا إلى وقوف عناصر تابعة لإيران خلف الهجمات التي تتعرض لها القوات التركية بالمنطقة.

وأضاف طيب المعروف بقربه لزعيم الثورة الإسلامية، علي الخميني، أن السلطات التركية تعجز على الساحة عن تحقيق ما تثيره إعلاميا، قائلا: “إدلب تحت سيطرة تركيا، أليس كذلك؟ عندما نطالبها بالانسحاب من هناك ستنسحب في اليوم التالي”.

وفي رد منه على قصف للقوات التركية في العراق، أوضح طيب أن العناصر الإيرانية هي من قامت بقصف تلك القوات التركية.

تعرضت قاعدة زيليكان العسكرية التركية شرقي الموصل الشهر الماضي لقصف بالصواريخ.

وكانت تركيا وسعت خلال الأسابيع الأخيرة عملياتها العسكرية في العراق، بعد أن كانت تركيا خلال السنوات السابقة تقوم بتعزيز وجودها العسكري في البلد العربي، وذلك رغم اعتراض بغداد باعتبار أن هذا تدخل مباشر يمس بسيادة العراق، ولكن دون جدوى.

جدير بالذكر أنه أثيرت مزاعم حول اتهام الطيب لميسم نيلي، شقيق صهر الرئيس الإيراني، بتسريب التسجيل الصوتي الذي يوجه خلاله انتقادات إلى رئيس البرلمان الإيراني. ولاحقا اعتذر طيب من نيلي على خلفية رد الفعل الذي أبداه الأخير تجاه الاتهامات.