القاهرة (زمان التركية) أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات “مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي“.

أبو الغيط أكد أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.

وأعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية عن الأمين العام إن الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني؛ محملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشدداً علي ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين.

واعتبر الأمين العام أن اسم الشهيدة “أبو عاقلة” سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع .