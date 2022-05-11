أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

استعلم أردوغان خلال الاتصال عن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

مكتب الرئيس أردوغان قال في بيان خطي يوم الثلاثاء إن أردوغان نقل أطيب تمنياته بالشفاء العاجل بعد أن خضع الملك سلمان لفحص طبي في نهاية الأسبوع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل البالغ من العمر ستة وثمانين عامًا، دخل المستشفى يوم السبت لإجراء فحوصات طبية، ثم خضع لتنظير القولون يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان أجرى جراحة في المرارة في 2020 واستبدلت بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب في مارس آذار.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وولي العهد ناقشا أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية على هامش الاتصال.

يذكر أن تركيا والسعودية تعملان على إعادة العلاقات الثنائية بعدما تدهورت بسبب الأزمة السياسية التي نتجت عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

وكان أردوغان زار السعودية نهاية الشهر الماضي في إطار مساعيه الرامية إلى إصلاح العلاقات مع جميع دول المنطقة، في الوقت الذي يتجه فيه إلى انتخابات 2023 الحاسمة، أملاً أن تساعد على التغلب على عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى ما يقرب من 70 في المائة وانخفاض الليرة مقابل العملات الرئيسية.

يواجه أردوغان انتقادات حادة من المعارضة المدنية والسياسية لتخليه عن سياسة “صفر مشاكل مع الجيران” التي اتبعها في العقد الأول من حكمه، وتدميره علاقات تركيا مع الغرب وكل دول المنطقة وتقريباً، ثم توجهه في الآونة الأخيرة لإصلاح هذه العلاقات، ولكن مع تقديم تنازلات مختلفة.