أنقرة (زمان التركية) – كانت الطائرة رقم TK 7709 التابعة لشركة أناضوال جت (AnadoluJet) التركية تستعد للانطلاق من مطار “بن غوريون” في تل أبيب إلى مطار صبيحة بمدينة إسطنبول ليلغي قائد الرحلة إقلاع الطائرة في اللحظات الأخيرة.

اتضح في وقت لاحق أن ركاب الرحلة وصلتهم صور على هواتفهم لحوادث سابقة تعرضت لها طائرات تركية، مما أثار الرعب لدى الركاب وأدى إلى قلق طاقم الطائرة.

ويشير البيان الصادر عن هيئة الطيران المدني الإسرائيلية إلى عودة الطائرة إلى مبنى صالة المطار بسبب الواقعة التي لم يتم التوصل إلى مصدرها بعد.

تم إرسال الصور محط الواقعة باستخدام خاصية Airdrop لمشاركة الملفات، إلى هواتف 165 راكبا، فيما أرجأت سلطات المطار الرحلة.

بعد أن تحركت الطارة استعدادا للإقلاع، طلب من الركاب وطاقم الطائرة النزول، وتم إجراء فحص للأمتعة مجددا.

السلطات تشتبه في عدد من الشبان الإسرائيليين يخصعون للاستجواب، وأقلعت الطائرة متأخرة خمس ساعات بعدما سُمح لها بالمغادرة.

من جانبها أفادت صحيفة هارتس أن الصور تعود لطائرات خاصة بالخطوط الجوية التركية تعرضت لحوادث جوية عام 2009 في هولندا وعام 2013 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

هذا وتناول البرلماني أحمد شيك، الواقعة خلال تغريدة نشرها على تويتر، مشيرا إلى احتمالية أن تكون بمثابة مزحة سخيفة من أحد ركاب الطائرة.