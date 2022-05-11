أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، عجز حزب الحركة القومية عن تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان، واستمرار اتساع الفارق بين تحالف الجمهور الحاكم وتحالف الأمة المعارض.

ويبلغ الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب في تركيا، 10 بالمئة، وناقش البرلمان خفضه إلى 7 بالمئة، بطلب من التحالف الحاكم.

وفق الاستطلاع الذي أعدته مؤسسة Artıbir، ارتفعت نسبة أصوات تحالف الأمة المعارض إلى 41.4 في المئة، بينما ظلت أصوات تحالف الجمهور الحاكم عند مستوى 35.9 في المئة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم القائمة عقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد، حيث حصل حزب الرئيس رجب طيب أردوغان على 29.7 في المئة من أصوات المشاركين.

وجاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرتبة الثانية بواقع 27.2 في المئة من الأصوات.

ونجح حزب الخير في الحفاظ على استقرار نسبة أصواته، حيث حصل الحزب الذي تقوده ميرال أكشينار على 14.2 في المئة من أصوات المشاركين.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يلعب ناخبيه دورا محوريا في الانتخابات، على 12.6 في المئة من الأصوات ليحتل المرتبة الرابعة ضمن أعلى الأحزاب السياسية في نسبة الأصوات.

ولم يتمكن حزب الحركة القومية من تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان بحصوله على 6.2 في المئة من أصوات الناخبين.

هذا وحصل حزب الديمقراطية والتقدم على 4.6 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب المستقبل على 2.3 في المئة من الأصوات وحزب السعادة على 1.8 في المئة من أصوات المشاركين.

تتسارع وتيرة استعدادات الأحزاب التركية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر انعقادها في يونية/ حزيران من عام 2023 القادم.

وفي هذا الإطار تواصل شركات استطلاع الرأي أيضا نشر نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها بشكل شهري مع اقتراب موعد الانتخابات.

يذكر أن حزب الحركة القومية يريد خفض العتبة الانتخابية إلى 5 بالمئة في ظل تراجع شعبيته، لكن حزب العدالة والتنمية لم يقبل بخفض النسبة البالغة حاليا 10 بالمئة إلى أقل من 7 بالمئة.