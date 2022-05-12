بيروت (زمان التركية)ــ أجر بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم الخميس، زيارة لأحد مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وذلك مواكبة للمرحلة الأولية للاستحقاق الانتخابي في الداخل المخصصة لموظفي الدولة المنتدبين لمهمة تنظيم الاقتراع المقرر الأحد المقبل.

رئيس البعثة السفير أحمد رشيد خطابي والوفد المرافق له تابعو عن كثب إجراءات وآليات سير عملية التصويت، وتلقوا شروحات من رئيس المركز بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .

وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار تفقد ورصد مجريات انطلاق التصويت داخل التراب الوطني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية التي شارك فيها أفراد الجالية اللبنانية في المهجر المسجلين في القوائم الانتخابية.

وتنطلق الانتخابات النيابية لعموم اللبنانيين في الداخل يوم 15 مايو الجاري.