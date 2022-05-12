(زمان التركية)-إلتقى اليوم الخميس، وفد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئيس هيئة الإشراف على الانتخابات السيد نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة .

تناول اللقاء المهام التي تتطلع بها الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بقوة القانون.

وفي ضوء التساؤلات المطروحة من رئيس البعثة السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد، قدم رئيس الهيئة بيانات مفصلة حول تشكيلها والمهام المسندة لها، وخاصة ما يتعلق باستغلال الفضاء الإعلامي، والجوانب المتعلقة بالإنفاق الانتخابي للمرشحين في تمويل الحملات الدعائية والجزاءات القانونية المعمول بها.

من جهته، استعرض السفير خطابي الدور الذي تقوم به بعثة الجامعة العربية في الرقابة على العملية الانتخابية وتقييم مختلف جوانبها ومراحلها ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتنطلق الانتخابات النيابية لعموم اللبنانيين في الداخل يوم 15 مايو الجاري.