أنقرة (زمان التركية) – أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، الأحكام الصادرة على أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في 3 قضايا وأسقطت قضيتين.

وبلغ إجمالي الأحكام التي صدرت بحق كفتانجي أوغلو في القضايا الثلاث، 4 سنوات و11 شهرًا.

كفتانجي أوغلو قالت بشأن قرار المحكمة العليا عبر حسابها على تويتر: “سنواصل العمل بكل الطرق حتى نزيح الشر من السلطة، ونضمن سيادة القانون”.

وأضافت كفتانجي أوغلو: “سيادة القانون ليس فقط لـ جانان كفتانجي أوغلو، ولكن أيضًا لـ 84 مليون شخص في هذا البلد. لا تفقدوا الأمل أبدا”.

وأشارت كفتانجي أوغلو إلى أن الربيع قد حل بتركيا، متابعة: “لا تتوقفوا أبدًا ولا تثبط عزيمتكم ولا تتعبوا! سننظم الأمل في العمل والكفاح أينما كنا، وسنزيح الشر إلى الخارج معا، سوف نتنفس معا عندما نؤسس دولة القانون”.

وجهت اتهامات إلى جنان كفتانجي أوغلو، في عام 2019 استنادا إلى تغريدات قديمة تعود إلى عام 2013، وتم فتح تلك القضية بالعام الذي فاز فيه أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول، بعد الدعم الواسع الذي تلقاه من جنان كفتانجي اوغلو للفوز بالمنصب.