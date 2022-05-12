أنقرة (زمان التركية) – بعث صلاح الدين دميرتاش، الزعيم الكردي المعتقل، رسالة إلى الفنانين والأكاديميين والصحفيين الأتراك عبر زوجته، باشاك دميرتاش.

ودعا دميرتاش المثقفين خلال رسالته إلى اتخاذ موقف فعال ومؤثر.

وأوضح دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمعتقل في سجن أدرنة منذ أكثر من 5 سنوات، أنه يتوجب على الأتراك التكاتف لأجل الديمقراطية وليس لأجل حزب سياسي أو تحالف سياسي مفيدا أن الانتخابات القادمة تشكل فرصة تاريخية للجمهورية التركية.

وجاء نص الرسالة على النحو التالي: “من المهم للغاية إعلاء صوتكم حيثما كنتم ومطالبتكم بإشراك جميع الفصائل دون إقصاء أي منها في عملية إعادة إنشاء الجمهورية في القرن الثاني، كما أنه هناك حاجة اجتماعية ملحة لمشاركتكم في هذه العملية باستثمار لمنع تفاقم الإجراءات التخريبية التي أسفرت عن الانهيار الحالي وتسليط الضوء باستمرار على مطالبكم الديمقراطية. لذا فإن اتخاذ موقف مؤثر فعال في هذا الوقت الذي يعاني فيه المواطنين يعد مسؤولية تاريخية للمثقفين أمثالكم”.

هذا وأقترح دميرتاش صياغة “اتفاقية ديمقراطية” يوقع عليها رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتأسيس “هيئة مثقفين” وعقد مؤتمر بعنوان “لدينا حلم”.