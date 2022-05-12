قونيا (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 52 شخصًا، بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.

أصدر مكتب المدعي العام في قونيا يوم الأربعاء أوامر اعتقال بحق 24 مدرسًا وضابط شرطة سابقًا وعاملين في مجال الصحة، ورجل أعمال، بتهمة تقديم مساعدة مالية لعائلات الأشخاص المعتقلين بسبب التهمة عينها؛ أي الانتماء إلى حركة الخدمة.

في حين أمر مكتب المدعي العام في أنقرة يوم الثلاثاء باحتجاز 28 ضابطا في الجيش وآخرين ومفصولين تعسفيا، ونفذت الشرطة عمليات في 12 محافظة لاعتقال المشتبه بهم.

في أعقاب الانقلاب المزعوم في 2016، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية اعتقال وفصل تعسفي واسعة النطاق طالت مؤسسات الدولة المختلفة بحجة مكافحة الانقلاب.

تعرض أكثر من 130.000 موظف عمومي للفصل التعسفي، بما في ذلك 4156 قاضياً ومدعياً عاماً، بالإضافة إلى 29934 من أفراد القوات المسلحة، بدعوى عضويتهم أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قوانين الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.