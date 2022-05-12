بيروت (زمان التركية) – واصلت بعثة جامعة الدول العربية لقاءاتها مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم للاستحقاق الانتخابي التشريعي في لبنان.

التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي – رئيس بعثة مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، ببسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات، باعتبار دورها الرئيسي في هذا الشأن، حيث نقل إليه السفير تحيات الأمين العام، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه لهذه المحطة الوطنية الهامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الترتيبات التنظيمية والأمنية المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية.

كما عملت على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، وتيسير عملية الاقتراع لفائدة المواطنين وممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بمختلف فئاتهم، مشددأ على أهمية المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق.

وفي سياق استعراض هذه الإجراءات، أكد الوزير أن المصالح المعنية أولت عناية خاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لصالحم التسهيلات اللوجستية في غالبية مراكز التصويت، مع تحديد مواقيت خاصة بهذه العملية.

كما أكد الوزير على الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل البعثة، والقيام بمهمتها الرقابية في أحسن الظروف.