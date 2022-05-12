أنقرة (زمان التركية) – دعا الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إلى الوحدة من أجل الديمقراطية.

دميرطاش المعتقل في سجن أدرنة منذ نوفمبر 2016، بعث برسالة إلى المثقفين والفنانين والأكاديميين والصحفيين، عن طريق زوجته باشاك دميرطاش.

وقال دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، في رسالته إنه من الضروري أن يتوحد الجميع من أجل الديمقراطية، وليس من أجل أي حزب أو تحالف سياسي.

وأشار دميرطاش إلى أهمية الانتخابات المقبلة، حيث دعا إلى موقف نشط خلالها، لأنها ستخلق فرصة تاريخية.

وأضاف دميرطاش: “سيكون من المهم للغاية بالنسبة لك أن ترفع صوتك وتطالب بعدم إدراج أي شخص أو أي كيان في عملية إعادة البناء للجمهورية في القرن الثاني دون أن يتم استبعادك. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة اجتماعية ملحة للغاية لكي تشارك في العملية دون انقطاع وأن تجعل مطالبتك بالديمقراطية الكاملة علنية باستمرار حتى لا يزداد الدمار الناجم عن الدمار”.

وأكد دميرطاش أن هذه المسؤولية التاريخية يحملها المثقفين، حيث يجب أن يتخذوا موقفاً فاعلاً في الوقت الذي تبكي فيه الناس دما.

وفي هذا السياق، ذكر دميرطاش أنه يمكن كتابة “اتفاقية الديمقراطية” ليتم التوقيع عليها من قبل المنظمات غير الحكومية ورؤساء الأحزاب السياسية، واقترح إنشاء “وفد من المثقفين” وعقد مؤتمر يسمى “لدينا حلم”.