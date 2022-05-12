أنقرة (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، إن تركيا تحولت إلى مستودع للاجئين سبب حزب العدالة والتنمية.

أكشنار قالت خلال اجتماع لحزبها، إن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة قبل 20 عامًا، قال إن تركيا في طريقها إلى الحق والحرية والعدالة، ولكنه وضع البلاد على طريق القمع والاستبداد.

أضافت أكشنار: “بعد أن قال حزب العدالة والتنمية إننا سنكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يحضر إلى تركيا دول الشرق الأوسط في نهاية حكمه..”.

وأكدت رئيسة حزب الخير مرارا أن حزبها إذا وصل إلى السلطة سيرحل اللاجئين بالاتفاق مع الحكومة السورية.

أكشنار قالت تركيا تحولت إلى “مستودع للاجئين وخندق للمهاجرين غير الشرعيين بفضل حزب العدالة والتنمية”.

وأشارت أكشنار إلى أنها حذرت أردوغان قبل 3 سنوات، من قضية المهاجرين، وسياسته تجاهها، ولكنه لم يفعل شيء، مؤكدة أن قضية الهجرة هذه تأخذ تركيا إلى مكان سيء، وقالت “تركيا لا تسير على مايرام بسبب أزمة اللاجئين”.

يأتي تصريح أكشنار مع إعلان أردوغان مؤخرًا، أنه سيتم إعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم “بشكل طوعي”، في تراجع واضح للرئيس التركي عن موقفه السابق الرافض لترحيل اللاجئين.