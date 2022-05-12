أنقرة (زمان التركية) – تبين أن عناصر مليشيا هيئة تحرير الشام المدرجة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية تولت تأمين زيارة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى مدينة إدلب شمال سوريا.

صويلو حضر في مدينة إدلب حفل افتتاح مساكن أنشاتها تركيا في إدلب بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.

يظهر مقطع فيديو مسلحين ملثمين على ملابسهم شعار باللونين الأبيض والأزرق لقوات تابعة لهيئة تحرير الشام معروفة باسم “خدمة الامن العام”.

وتظهر صورة أخرى تم تداولها عناصر أمنية تحمل شعار “خدمة الأمن العام” التابعة للهيئة في محيط المساكن التي شارك صويلو في افتتاحها.

جدير بالذكر أن تركيا أدرجت في عام 2018 هيئة تحرير الشام ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.