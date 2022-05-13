إسطنبول (زمان التركية) – ذكرت السلطات التركية أن أنقرة تعمل على تعزيز سلامة السفن التي تبحرعبر مضيق البوسفور، ويتعين الآن أن تصاحب القاطرات التركية السفن المحملة ببضائع خطرة، والتي يزيد طولها على 175 مترا.

ونقلت صحيفة “صباح” عن دورموش أونوفار، رئيس مديرية خفر السواحل الرئيسة قوله بهذا الشأن: “مع التعديل الذي تم إدخاله على التوجيه الخاص بتنفيذ قواعد الملاحة البحرية في المضائق التركية، سيكون إلزاميا للقاطرات (التركية) مرافقة السفن التي يصل طولها إلى 175 مترا والتي تنقل البضائع الخطرة، إلى مسافة تزيد ععى 200 متر في مضيق البوسفور”.

ولفت مسؤول خفر السواحل التركية أن الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق “للتدخل بشكل أسرع في حركة السفن التي تحمل البضائع الخطرة”، مشيرا إلى أن أمان المضائق سيتم تأمينه بالكامل من خلال برمجيات محلية.

وأوضح رئيس المديرية الرئيسية لخفر السواحل التركي أن ” الرادار والكاميرات تم تصنيعها من قبل شركة أسيلسان. والخدمة في المضائق التركية ستنطلق ببرامج وأجهزة محلية بالكامل”.

يشار إلى أن البوسفور هو مضيق بين أوروبا وآسيا الصغرى، يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وهو مع الدردنيل، يربط البحر الأسود مع بحر إيجة، وهو قسم من البحر المتوسط. ويعد مضيق البوسفور جزءا من الحدود بين أوراسيا، وهو الممر المائي الأضيق العابر للقارات في العالم.