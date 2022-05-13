أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس، إن ادعاءات طهران بخصوص تسبّب السدود التركية بعواصف رملية في إيران “لا تتوافق مع المنطق العلمي”.

وأوضح متحدث وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش بأن العواصف الرملية والترابية تعتبر ظاهرة طبيعية، مبينا أن “السبب الرئيسي لتلك العواصف التي أثرت على تركيا وإيران هو الغبار الصحراوي القادم من إفريقيا والشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن “بعض السياسيين الإيرانيين تناقلوا وتباحثوا في هذه الادعاءات”، مضيفا أنه “ليس من الواقعي والمنطقي أن تتهم إدارة طهران تركيا بأحداث طبيعية”.

وتابع: “من أجل منع العواصف الرملية والترابية والتخفيف من آثارها السلبية، يجب على كل دولة أولا أن تقوم بدورها وتتخذ الخطوات اللازمة بشأن الاستخدام المستدام لمواردها المائية”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية على أن “تركيا تتعامل مع قضية المياه من منظور إنساني بحت”، مضيفا: “أنقرة تعتقد أن المياه العابرة للحدود هي عنصر من عناصر التعاون وليس الصراع بين الدول الجوار”.

وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في إحدى جلسات البرلمان الإيراني، ما وصفه بـ”سياسة السدود التركية”، وأشار إلى أن بناء تركيا للسدود فوق الموارد المائية في المنطقة، “أمر غير مقبول” بالنسبة لإيران.

وقال عبد اللهيان إنه ناقش هذه المسألة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 3 مرات في الأشهر الثمانية الماضية.