أنقرة (زمان التركية) – سيتمكن الأجانب الحصول على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، إذا قاموا بشراء عقارات في تركيا بقيمة 400 ألف دولار على الأقل.

ويفيد أمر صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان نشر يوم الجمعة في الجريدة الرسمية، بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر، في حين أن الحصول على الجنسية التركية في السابق كان يتطلب شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار. ودخل قانون بهذا الشأن حيز التنفيذ في فبراير 2010.

علاوة على ذلك، فإن الحصول على الجنسية التركية حسب نص الأمر الرئاسي، ممكن أيضا في حال اشترك الأجنبي في منظومة المعاشات التقاعدية التركية الخاصة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وساهم فيها بما لا يقل عن 500000 دولار، أو ما يعادله بعملة أخرى.

وتقول الوثيقة الأخيرة إن قرار الحصول على الجنسية في ظل هذه الظروف يدخل حيز التنفيذ من لحظة نشر الأمر، فيما كانت الحكومة التركية اتخذت قرار زيادة الحد الأقصى للعقارات المشتراة في منتصف أبريل، وحينها أشير إلى أن الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات، سيكونون ملزمين بعدم بيعها، أو نقل حق إدارتها، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وكان الطلب على العقارات قد ارتفع في تركيا بين الأجانب العام الماضي بسبب التقلبات في الأسواق المالية، وتعد اسطنبول وأنقرة وإزمير من بين المدن الرائدة في مؤشر أسعار المساكن العالمية في عام 2021.