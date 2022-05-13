أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بدء إنتاج جواز السفر الوطني بشكل تجريبي في البلاد بعد اكتمال دراسات تصميمه وتصنيعه، وأن عملية إصداره الدوري صارت في مراحلها النهائية.

وذكر موقع “TRT” أنه عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 9 مايو الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جوازات السفر سوف تنتج بإمكانيات محلية.

وقال أردوغان: “لقد أنشأنا البنية التحتية لتنفيذ إنتاج جوازات السفر في بلدنا، التي أصبحت فرص التوريد العالمية فيها صعبة بسبب أزمة الرقائق.. نحن ننتقل إلى إنتاج جوازات السفر المحلية والوطنية التي سيبدأ تقديمها اعتبارا من أغسطس القادم”.

ويوم الثلاثاء، قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو جواز السفر الإلكتروني المحلي والبطاقة المدنية الجديدة ورخصة القيادة الإلكترونية الجديدة، معلنا أن الإنتاج المتسلسل لجواز السفر المحلي قد وصل إلى المرحلة النهائية.

وذكر صويلو أنه جرى استخدام جوازات السفر ذات الرقاقة الإلكترونية من الجيل الجديد منذ عام 2018، وأنه جرى الحصول على جوازات السفر هذه من شركة في أوروبا، لكن بسبب أزمة توريد الرقائق التي ضربت العالم مؤخرا، واجهت الشركة صعوبة في تلبية الطلبات.

وأكد أن الجهود تبذل لتجنب أي مشاكل في المخزونات التي سجلت من قبل وأشار إلى أن العديد من الدول في أوروبا عادت إلى جوازات السفر القديمة بسبب مشاكل توريد الرقائق.

وأضاف: “ومن خلال تعاون المديرية العامة للسكان وشؤون المواطنة ووزارة الخزانة والمالية والمديرية العامة لدار سك النقود وإصدار الطوابع، أعرب رئيسنا عن سعادته بتصميم جواز السفر الإلكتروني المحلي الجديد بنجاح إنتاجه التجريبي”.

وأكد أيضا أنهم الآن في المرحلة النهائية للإنتاج، متمنيا أن يتم إنتاج جواز السفر في أغسطس القادم.

ولفت إلى أن عقدا سيوقع مع هنغاريا بشأن مسألة طباعة جوازات السفر، حيث قال: “نتفاوض مع المجر بشأن تبادل توفير مركز طباعة احتياطي لنا في حال حدوث مشكلة عرضية في مراكز الطباعة”.