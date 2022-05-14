أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”المنافق”.

كيليتشدار أوغلو قال خلال مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بعد قرار سجن أمينة الحزب في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو.

ورفع الرئيس أردوغان دعوى قضائية ضد كيليتشدار أوغلو بسبب أضرار غير مالية قدرها 500 ألف ليرة تركية بسبب عبارة “منافق” ضده.

وكان كيليتشدار أوغلو قال في تصريحاته إن أردوغان منافق وذو وجهين وانتهازي ومتلاعب، مشيرا إلى أن اضطهاده للناس قد انتهى.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أيدت الأحكام الصادرة على أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في 3 قضايا وأسقطت قضيتين، وبلغ إجمالي الأحكام التي صدرت بحق كفتانجي أوغلو في القضايا الثلاث، 4 سنوات و11 شهرًا.

كفتانجي أوغلو قالت بشأن قرار المحكمة العليا عبر حسابها على تويتر: “سنواصل العمل بكل الطرق حتى نزيح الشر من السلطة، ونضمن سيادة القانون”.

وأضافت كفتانجي أوغلو: “سيادة القانون ليس فقط لـ جانان كفتانجي أوغلو، ولكن أيضًا لـ 84 مليون شخص في هذا البلد. لا تفقدوا الأمل أبدا”.

وجهت اتهامات إلى جنان كفتانجي أوغلو، في عام 2019 استنادا إلى تغريدات قديمة تعود إلى عام 2013، وتم فتح تلك القضية بالعام الذي فاز فيه أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول، بعد الدعم الواسع الذي تلقاه من جنان كفتانجي اوغلو للفوز بالمنصب.