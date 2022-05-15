أنقرة (زمان التركية) – ضبطت السلطات في تركيا، 15 كيلوجرام من المخدرات في سيارة عسكري رفيع المستوى في قيادة الدرك الإقليمية بولاية كارس التركية.

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها؛ تم إيقاف السيارة، التي كانت في طريقها إلى ولاية غازي عنتاب، بعد ورود أنباء عن وجود مخدرات بداخلها.

وتم اعتقال العسكري وأجري فحص دم له ولأصدقاء بعد اعتقالهم.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قال في بيان في أبريل / نيسان الماضي إنه في تركيا تم مصادرة 21 في المائة من الهيروين المضبوط في العالم في عام 2019 و 62 في المائة من الهيروين المضبوط في أوروبا.

وأضاف صويلو: “كانت الوفيات المرتبطة بالمخدرات 941 في عام 2017، وقد قللنا ذلك تدريجيًا وكان رقمنا لعام 2020 هو 314، وسيكون رقمنا لعام 2021 أقل من 300. بعد 15 تموز بلغ عدد معتقلينا بتهمة جرائم المخدرات 36 ألفاً، واليوم تجاوز عدد المعتقلين عن هذه الجرائم 104 آلاف”.