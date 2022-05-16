القاهرة (زمان التركية)ــ يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى مدريد اليوم الاثنين لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية – الإسبانية عبر الإعلام الرقمي.

يعقد المنتدى في العاصمة الإسبانية، و تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية بحضور خوسيه مانويل بيريز رئيس الهيئة وميكيل إيسيتا وزير الثقافة والرياضة الإسباني.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والإسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين، نظراً لمشاركة عدد كبير من رؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون بمختلف الدول العربية والمؤسسات الإعلامية العربية أيضاً.

كما أشار إلى أن جلسات المنتدى تتناول عدداً من الموضوعات أبرزها أهمية الإعلام الرقمي في التبادل الثقافي وكيفية تطوير علاقات التعاون المؤسسي في المجال الإعلامي بين الجانبين العربي والإسباني، ووضع خطة مستقبلية لتفعيل آليات هذا التعاون.

كما ذكر أنه من المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الملك “فيليب السادس” ملك إسبانيا، وكذلك السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الاسباني للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.