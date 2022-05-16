القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، لنيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس السابق محمد عبد الله فارماجو في إدارة البلاد خلال فترة توليه المسؤولية وروح الديمقراطية التي أبداها في تقبل نتيجة الانتخابات.

وأكدت الامانة العامة للجامعة العربية أن الجامعة ستواصل دعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.