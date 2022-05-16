أنقرة (زمان التركية) – انتقد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، موقف الرئيس رجب أردوغان من انضمام بلاده لحلف الناتو، وقال إنه يختلف عن ما وعد به سابقًا.

الرئيس الفلندي قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان قبل نحو شهر مشيرًا إلى تأكيد أردوغان له على دعم تركيا فنلندا في حال تقدمها بطلب للانضمام إلى حلف الناتو ، وذكر أنه بشكر أردوغان على موقفه هذا.

الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قال إن إعلان أردوغان معارضته انضمام فنلندا إلى الحلف أصابته بالارتباك، مفيدا أنه يرغب في مناقشة الأمر من جديد مع أردوغان وأن بلاده ستعمل على إقامة حوار جديد لحين اتضاح الأمر، مفيدا أن بلاده في حاجة لرد واضح وصريح بهذا الصدد.

هذا وسيشهد يوم غد تصويت البرلمان الفنلندي بأعضائه المئتين على قرار الانضمام إلى الحلف على أن يعقبه التقدم بطلب رسمي إلى الأمانة العامة للحلف.

واعتبرت وسائل الإعلام الفنلندية معارضة أردوغان بمثابة محاولة لتحقيق مكاسب.

الأسبوع الماضي صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا ترحب بانضمام كل من السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال وزير خارجية تركيا في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر غير الرسمي لوزراء خارجية حلف الناتو في برلين، إن بلاده لا ترحب بانضمام دول تدعم حزب العمال الكردستاني إلى حلف الناتو.