أنقرة (زمان التركية) – قررت الحكومة السويدية إرسال وفد دبلوماسي إلى تركيا لبحث قضية الانضمام إلى حلف الناتو، في ظل اعتراض أنقرة.

وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، قالت إنه سيتم إرسال وفد إلى أنقرة بالقريب العاجل لمناقشة القرار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم بشأن طلب انضمام السويد إلى كتلة الناتو.

وتعليقا على رد فعل موسكو الرافض لانضمام بلادها لحلف الناتو، أفادت ليندي أنه سبق أن اخترقت روسيا المجال الجوي للسويد وتشن حملة تشويه ضد البلاد، تتهمها بأنها دولة نازية مشيرة إلى تعزيز هجمات القرصنة الالكترونية والتحركات على حدودهم.

جدير بالذكر أن إدارة الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي قررت خلال اجتمعها الأخير التقدم بطلب إلى حلف الناتو للانضمام إلى صفوفه.

وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة الوحيدة التي أبدت تحفظها على انضمام السويد وبولندا لحلف الناتو.

وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قال خلال اجتماعه مع نظيرته السويدية ضمن المؤتمر غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، إن السويد وفنلندا تدعمان بشكل علني تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية الذين تصنفهما تركيا كتنظيمات إرهابية.

وأوضح جاويش أوغلو أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الشعب التركي، مشددا على ضرورة ألا تقدم دولة مرشحة لعضوية حلف الناتو الدعم لتنظيمات إرهابية تهاجم يوميا عناصر الأمن والمدنيين في تركيا.