أنقرة (زمان التركية) – بدأت أعمال هدم مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، تنقيذًا لقرار سابق.

وأعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، مراد كوروم، عبر تدوينة على تويتر، أن معدات الهدم دخلت مطار أتاتورك في إسطنبول.

وأوضح الوزير أن عمليات الهدم ستبدأ، تمهيدا لتحويل المطار إلى أكبر حديقة وطنية في تركيا.

وتابع كوروم: “نعد الأيام لغرس الأشجار بأكبر حديقة وطنية في تركيا، والتي سنبنيها في مطار أتاتورك بإسطنبول، بحضور رئيسنا”.

وزعم الوزير أن الحديقة الوطنية المزمع تشييدها ستكون من أكبر المناطق الخضراء في العالم، مضيفا: “ستتحول حديقتنا الوطنية إلى ممر أخضر بمساحة 5 ملايين و 61 ألف متر مربع في وسط اسطنبول بـ 132 ألفاً و 500 شجرة. ستعطي اسطنبول نفسا من الهواء النقي”.

وتعرض قرار هدم مطار اتاتورك لموجة من الانتقادات، حيث قال عضو البرلمان عن حزب الجيد في إسطنبول، علي كيديك، إن نية الحكومة واضحة، فأمس جاء أمير قطر إلى أنقرة، واليوم بدأ هدم مطار أتاتورك، هذه الحكومة عدوة للقيم الوطنية، وكشفت علنا عن نواياها.

فيما وعد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعدم التفريط في مطار أتاتورك، وقال إنه سيتم افتتاحه مجددا في 2023 بعد الانتخابات. على أمر هزيمة أردوغان ورحيله عن السلطة.

مطار أتاتورك الدولي ظل في الخدمة نحو 86 عاماً، وانطلقت الرحلة الأولى منه عام عام 1933، واستقبل آخر رحلة جوية في أبريل 2019، مع تشغيل مطار إسطنبول الدولي.