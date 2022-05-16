أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات الموازنة العامة لشهر أبريل/ نيسان المنصرم، أن حكومة حزب العدالة والتنمية تكلفت 19 مليار ليرة فوائد للقروض خلال شهر أبريل الماضي.

بيانات وزارة الخزانة والمالية تظهر تسجيل الموازنة العامة عجزا بنحو 50.2 مليار ليرة خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم، بينما شهد شهر مارس/ آذار هذا العام عجزا بنحو 69 مليار ليرة.

وكانت الموازنة العامة لتركيا قد سجلت عجزا بنحو 16.9 مليار ليرة خلال الشهر نفسه من عام 2021 الماضي.

وخلال شهر أبريل/ نيسان بلغت عائدات الموازنة 164.1 مليار ليرة، بينما سجلت نفقات بنحو 214.2 مليار ليرة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ عجز الموازنة نحو 19.4 مليار ليرة.

وفي أبريل/ نيسان هذا العام سجلت الموازنة بدون الفوائد عجزا بنحو 31.03 مليار ليرة، وبلغت نفقات الفائدة نحو 19.1 مليار ليرة خلال شهر أبريل/ نيسان ونحو 104 مليار ليرة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان من العام الجاري.