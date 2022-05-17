أنقرة (زمان التركية) – تجدد الجدل مؤخرًا بالرأي العام التركي حول شركة سادات الأمنية ومؤسسها العميد المفصول من الجيش وكبير مستشاري أردوغان سابقا، عدنان تانري فردي، منذ التصريحات التي أطلقها بشأنها زعيم المافيا سادات بكر ثم الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، إلى مقر الشركة.

عقب الجدل المثار حولها، تصدر تصريح سابق لتانري فردي بشأن دورهم في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية عقب المحاولة الانقلابية حديث الرأي العام التركي.

وقال تانري فردي آنذاك: “جميع مقترحاتنا بإعادة هيكلة القوات المسلحة المقدمة إلى اللجنة الدستورية تم تنفيذها عقب انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز. طالبنا بإخضاع جميع المدارس العسكرية لوزارة الدفاع وهو ما تم بالفعل”.

وأضاف: “وطالبنا بفصل إدارة قوات الدرك عن رئاسة الأركان وإخضاعها لوزارة الداخلية وهو ما حدث بالفعل، وطالبنا بتغيير هيكل مجلس الشورى العسكري وهو ما حدث بالفعل؛ فقد كان يضم مدنيين ألا وهما رئيس الوزراء ووزير الدفاع فقط، مقابل أربعة عشرة جنرالات، أما اليوم فيضم سبعة مدنيين، ألا وهم رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية. وبالتالي تهيمن الإرادة المدنية على القرارات المتخذة داخل مجلس الشورى العسكري”.

وأردف قائلا: “طالبنا بإلغاء القضاء العسكري وقد تم، كما طالبنا بإقرار النظام الرئاسي وهو ما تحقق أيضا. تقريبا جميع مقترحاتنا تم تنفيذها عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز”.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب تم فصل الآلاف من الجيش بشكل تعسفي واعتقال ومحاكمة عدد كبير منهم، في عملية تصفية واسعة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وكان كيليجدار أوغلو أعلن عن زيارة مفاجئة إلى مقر الشركة يوم الجمعة الماضي، أدلى خلالها بتصريحات هاجم خلالها “سادات” محملا إياها مسئولية أي ضرر يلحق بالانتخابات المقبلة.

ووصف كيليجدار أوغلو شركة سادات بأنها مؤسسة حاضنة للعناصر الإرهابية.

تحرك كمال كليتشدار أوغلو جاء بعد ما كشفه زعيم المافيا التركي سادات بكر، عن أن الأسلحة التي نقلها إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، كانت عبر شركة “سادات” الأمنية.

سادات بكر كان يعلق على تأكيد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بأنه لا توجد علاقة لهيئة المخابرات التركية بإرسال شاحنات الأسلحة إلى سوريا.

وقال سادات بكر المتواجد حاليا في الإمارات: ما قاله السيد داود أوغلو صحيح للغاية. وكما قلت الأسلحة التي أرسلتها إلى سوريا تمت عبر منظمة سادات. هيئتا الأركان والمخابرات لا دور لهما في هذه العملية”.

وأشار بكر إلى أن هذه الأسلحة تم تسليمها إلى جبهة النصرة في سوريا.

كشفت الصحافة التركية عام 2014 أنه يتم نقل أسلحة إلى سوريا في شاحنات المساعدات الغذائية، وكانت هناك شكوك بتورط جهاز المخابرات في تلك العمليات.

شركة سادات متهمة بتدريب مليشيات مسلحة، وتجنيد مرتزقة للقتال في دول مثل ليبيا وأذربيجان.

ومؤخرًا أعلنت كتلة حزب الشعب الجمهوري التقدم إلى البرلمان باستجواب حول شركة “سادات” الأمنية وأنشطتها.