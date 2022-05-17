أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، كريم أولكار، أن روسيا تبيع الحبوب التي المصادرة من أوكرانيا، إلى مصر وسوريا عبر تركيا.

الصحفي كريم أولكار، قال في مقال بصحيفة “دنيا” التركية، إنه بعد أن استولت روسيا على المنتجات الزراعية في المناطق المحتلة في أوكرانيا ونقلتها عبر شبه جزيرة القرم، يتم الآن نقل منتجات الحبوب المحملة على السفن في الموانئ عبر تركيا ليتم بيعها لدول مثل سوريا ومصر.

لكن وفق تقرير لشبكة CNN نشر الأسبوع الماضي، رفضت مصر استقبال سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، وهي الآن في ميناء اللاذقية السوري.

التقرير قال استنادا إلى الأقمار الصناعية وبيانات التتبع، عبرت “ماتروس بوزينيتش” مضيق البوسفور وشقت طريقها إلى ميناء الإسكندرية المصري، لكن مصر تلقت تحذيرات من أن الحبوب مسروقة، وتم إبعاد الشحنة التي انطلقت نحو العاصمة اللبنانية بيروت وواجهت النتيجة نفسها، لتستقر السفينة بالنهاية في ميناء اللاذقية السوري.

كما ذكر الكاتب التركي أنه من الواضح أن موسكو، التي تواصل تهديداتها النووية ضد أوروبا والولايات المتحدة، تستخدم النفط والغاز الطبيعي كسلاح ضد العديد من الدول.

ويضيف أولكار: “لكن القوة الحقيقية لموسكو ليست الطاقة النووية بل في القمح. استخدام هذا السلاح ببطء. ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 12.47 دولار يوم أمس هي علامة على ذلك”.