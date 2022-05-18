أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة SONAR، عن تراجع التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

بحسب نتائج استطلاع الرأي الذي تم في الفترة بين 6 و12 من مايو الجاري بمشاركة 2840 شخص، حصل حزب العدالة والتنمية على 32.5 في المئة من الأصوات، بينما احتل حزب الشعب الجمهوري المعارض المرتبة الثانية بواقع 24.4 في المئة من الأصوات.

وجاء حزب الخير في المرتبة الثالثة بواقع 15 في المئة من الأصوات، في حين كانت المرتبة الرابعة من نصيب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بواقع 8.6 في المئة من الأصوات تلاه حزب الحركة القومية في المرتبة الخامسة بواقع 7.2 في المئة من الأصوات.

وتصدر الاقتصاد قائمة أبرز المشكلات التي تعاني منها تركيا، بحسب نتائج استطلاع الرأي.

وفي تعليق منه على نتائج الاستطلاع قال الصحفي التركي عبد القدير سلفي في مقال له غن حزب العدالة والتنمية هو الأكثر تضررا من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، نظرا لكون أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط يشكلون القاعدة التقليدية ،مفيدا أن الاقتصاد بات المنافس الفعلي للعدالة والتنمية بالانتخابات وليس المعارضة.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا قفز إلى نحو 70 في المئة.