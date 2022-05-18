أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير تركي عن إجراء زيارة في شهر يونيو القادم إلى مصر، في خطوة تعد الأولى بعد قطيعة في العلاقات منذ 9 سنوات.

وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أعلن أنه سيزور مصر في الأول من يونيو المقبل.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو صرح مؤخرًا، أن عملية التطبيع مع مصر تتقدم ببطء، وقال: “سنزيد اتصالاتنا. ويمكن أن يكون على مستوى نائب وزير أو وزير”.

تعمل تركيا منذ عامين على إصلاح العلاقات مع مصر، وأجريت لقاءات في القاهرة وأنقرة بين وفدي تركيا ومصر على مستوى نائب وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي النبطي بوزير المالية المصري محمد معيط على هامش الاجتماع الذي سيعقد في شرم الشيخ.

تستضيف مدينة شرم الشيخ هذا العام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الفترة ما بين الأول والرابع من يونيو القادم.