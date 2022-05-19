أنقرة (زمان التركية) – أعلن مكتب محافظ اسطنبول عن اعتقال أكثر من 17 ألف مهاجر غير نظامي في المدينة الأسبوع الماضي، تمهيدا لترحيلهم.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب محافظ اسطنبول، أنه تم اعتقال 17 ألفاً و 116 مهاجراً في المدينة الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن المهاجرين نقلوا إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة لترحيلهم، كما أن إجراءات إبعاد المهاجرين مستمرة.

كما أشار البيان إلى أن هناك 377 مهاجراً غير نظامي من أفغانستان، تم نقلهم إلى مراكز الترحيل في مقاطعات أخرى واستكملت إجراءات ترحيلهم، وأُعيدوا إلى بلدانهم الليلة الماضية.

وذكر البيان أنه من المقرر أن تتم إعادة 183 مهاجراً غير نظامي، ممن اكتملت إجراءاتهم في نطاق ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى بلدانهم من مطار إسطنبول الليلة.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، غير موقفه الرافض لإعادة السوريين، وقال مؤخرا إنه سيتم إعادة مليون لاجئ سوري” بشكل طوعي”.