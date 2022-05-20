أنقرة (زمان التركية) – وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخلافات بين بلاده وكل من السعودية والإمارات بأنها “خلافات داخل أسرة واحدة” وأكد أنه تم تجاوزها.

وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع كل من السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح: “تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك”.

وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين، سيقدم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي، وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.

وأشار الرئيس التركي إلى زيارته الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية.