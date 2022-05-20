واشنطن (زمان التركية) – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس جو بايدن ليس لديه أي خطط للتواصل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية اعتراض أنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وقال جيك سوليفان أمس الخميس، خلال إيجاز من طائرة رئيس الولايات المتحدة: “في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط”.

وسلمت فنلندا والسويد يوم الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، طلبات بالانضمام إلى الحلف. وقالت تركيا في وقت سابق إنها لا تستطيع أن تقول “نعم” لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، بسبب نهجهما تجاه المشكلة الكردية.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خاطئا، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا. وقال “يمكن أن يكون للتغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية”.