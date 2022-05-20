أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” التركي، علي باباجان، الجمعة، أنه في حال لم يتم اختيار مرشح موحد للمعارضة سيكون هو مرشح عن حزبه للانتخابات الرئاسية 2023م .

وأضاف علي باباجان، في مقابلة صحفية على قناة هابرتورك :”لقد أدرجنا مؤهلات المرشح المشترك في اجتماعنا الأخير، لم يتم اختيار اسم واحد على طاولة حتى الآن” .

وحول قرار حزبه بالتنافس في الانتخابات بشعاره واسمه، قال باباجان ، “عندما يفتح مواطنونا قائمة الانتخابات، سيرون شعار حزبنا، وهذا ليس عقبة أمام التحالف” .

وتايع قد يكون مرشحنا أحد القادة الستة وقد يكون من الخارج، لم يرد اسم على جدول أعمال طاولة الأحزاب الستة حتى الآن. إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب سأكون مرشح حزبنا الرئاسي .