أنقرة (زمان التركية) – قدر مسؤولون في وزارة النقل والبنية التحتية التركية، أن الأضرار المادية الناجمة عن هدم مطار أتاتورك الدولي، تفوق 10 مليار يورو.

الصحفي أورهان أوغورأوغلو ذكر في مقاله بصحيفة “يني تشاغ” التركية، أن مسؤولون في وزارة النقل، أوضحوا أن تكلفة هدم مطار أتاتورك تصل إلى ما لا يقل عن 10-12 مليار يورو.

وأشار المقال إلى أن هذا الموضوع يحتاج التحقيق فيه.

وأكد المسؤولين أنه لأمر مؤلم وخاطئ للغاية تدمير وهدم ما قيمته 10-12 مليار يورو.

تعرض قرار هدم مطار أتاتورك لموجة من الانتقادات.

فيما وعد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعدم التفريط في مطار أتاتورك، وقال إنه سيتم افتتاحه مجددا في 2023 بعد الانتخابات إثر هزيمة أردوغان ورحيله عن السلطة، على حذ تعبيره.

مطار أتاتورك الدولي ظل في الخدمة نحو 86 عاماً، وانطلقت الرحلة الأولى منه عام عام 1933، واستقبل آخر رحلة جوية في أبريل 2019، مع تشغيل مطار إسطنبول الدولي.