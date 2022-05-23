القاهرة (زمان التركية)ــ وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء الاثنين، إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية المقرر عقده يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن مشاركة السيد الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.

و أشار البيان إلى أن أبو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار و السيدة د. رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة و الشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة.

و أضاف البيان أنه من المقرر ايضا أن يلتقي الأمين العام خلال زيارته للسلطنة معالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.