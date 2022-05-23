أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفعت الثقة في صناعات التجزئة والخدمات في تركيا، بينما تراجعت الثقة في الصناعات التحويلية، وفقًا لبيانات رسمية.

قالت هيئة الإحصاء التركية إن المعنويات في قطاع الخدمات تحسنت وارتفعت إلى 121.7 بعد أن كانت 114.6 في أبريل، وزادت الثقة في صناعة التجزئة من 119.4 إلى 121.4، في حين انخفضت ثقة قطاع البناء من 83.5 إلى 81.6.

يذكر أن أي رقم فوق 100 نقطة يعكس التفاؤل.

وقال البنك المركزي في مسح منفصل إن الثقة في الصناعة التحويلية أو ما يسمى “بالقطاع الحقيقي” تراجعت إلى 109.4 بعدما كانت 109.7 في أبريل.

جاءت زيادة الثقة في الصناعات الرئيسية على الرغم من عمليات بيع جديدة لليرة، التي فقدت 44 في المائة من قيمتها العام الماضي.

الحكومة التركية تسعى إلى إبقاء أسعار الفائدة في المنطقة السلبية بعد خصم التضخم السنوي بنسبة 70 في المائة للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي والصادرات والإنفاق الاستهلاكي.

وفي تقرير آخر، قال البنك المركزي إن استخدام طاقة الصناعة التحويلية ارتفع إلى 78% في مايو بعدما كانت عند 77.8% في أبريل.

جدير بالذكر أن المحللين الاقتصاديين المستقلين أو المحايدين يشككون في مصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية، بعد أن أقالت الحكومة العشرات من كبار المسؤولين في هيئة الإحصاء منذ عام 2018. كما تم استبدال محافظ البنك المركزي ثلاث مرات، خلال ثلاث سنوات وترك العديد من كبار الموظفين المؤسسة.