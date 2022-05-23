أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس البرلمان الفنلندي، ماتي فانهانين، رفض طلبات الترحيل التي قدمتها تركيا، بشأن معارضين أتراك مقيمين في فنلندا.

بينما تهدد تركيا باستخدام حق النقض ضد قرار انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، أثار تقديم أنقرة قائمة بأسماء مطلوبين إلى هاتين الدولتين جدلاً.

وأكد رئيس البرلمان الفنلندي ماتي فانهانين، أنه بشأن طلبات الترحيل التي قدمتها تركيا، “لن يتم تسليم الأبرياء إلى دولة أخرى، خاصة إذا كان هناك خطر التعرض للسجن أو الحكم عليهم دون مبرر”.

وتقول تركيا إنها ترفض انضمام فنلندا والسويد بسبب رعايتهم تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وأضاف فانهانين أنه يجب على تركيا أن تفهم أن فنلندا لن تغير موقفها السياسي بشأن القضايا المتعلقة بسيادة القانون.

كما أشار فانهانين إلى أنه فيما يتعلق بالمسائل الأكثر عملية مثل صادرات الأسلحة، فإنهم بحاجة إلى معرفة ما تتوقعه منهم تركيا بالضبط.

وبخصوص انضمام بلاده لحلف الناتو، ذكر فانهانين أن طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو سيتم تنفيذه بالتأكيد.

وكانت وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو أكدت على مبدأ “سيادة القانون” فيما يتعلق بتسليم المجرمين. وصرحت هافيستو بأنه يمكن طمأنة تركيا بأن الأشخاص المرتبطين بحزب العمال الكردستاني “سيخضعون للمراقبة عن كثب”.

وقالت تقارير إن السلطات التركية، قدمت إلى السويد قائمة مطلوبين تضم 33 شخصا. وكانت السويد حظرت تصدير الأسلحة إلى تركيا، مع إطلاق تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يزعج أنقرة وتطالب الآن بتغيير هذا الوضع.