أنقرة (زمان التركية) – ألغت بلدية “بنديك” حفلا للمطرب الكردي، نيازي قويونجو، في استمرار لمسلسل تضييق البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأنشطة الثقافية الكردية في البلاد.

بلدية “بنديك” في مدينة إسطنبول التي يديرها عمدة ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، منعت حفلا غنائيًا للمطرب نيازي قويونجو، كان من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء، في ميدان “الساحل” بالمدينة.

نيازي شقيق الفنان كاظم قويونجو، قال عبر منشور على تويتر، إن حجة إلغاء حفله، هو أن موسيقاه “لا تتوافق مع قيم وآراء المؤسسة الفنية”.

وأكد نيازي أنه رغم كل الحظر المفروض على الفنانين الأكراد، إلا أنهم سيستمرون في الغناء وبصوت أعلى.

ومؤخرًا صدرت عدة قرارات بإلغاء حفلات فنية لمطربين الأكراد، والتي كان من بينها حفل للفنانة الكردية أينور دوغان وحفل للفنان متين كمال كهرمان.

تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأكراد، بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.