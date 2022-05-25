واشنطن (زمان التركية) – أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن سوريا بحاجة إلى تسوية سياسية ومساعدات إنسانية، وليس عمليات عسكرية جديدة قرب حدودها.

وقال دوجاريك معلقا على خطط تركيا لإنشاء منطقة آمنة بالقرب من حدودها الجنوبية: “نحن ندافع عن وحدة أراضي سوريا. سوريا لا تحتاج إلى عمليات عسكرية. سوريا بحاجة إلى حل سياسي والمزيد من المساعدات الإنسانية. ونحن نعمل على هاتين المسألتين”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

ويتخوف محللون أن يتجه أردوغان إلى استغلال العملية الجديدة في سوريا لرصف صفوف الحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قبيل الانتخابات القادمة.